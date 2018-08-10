Без зазрения совести: Парочка в Новороссийске публично предалась плотским утехам

Очевидцы утверждают, что угол обзора был просто идеальный. Некоторые возмутились бесстыдством любовников-эксгибиционистов, а другие поспешили запечатлеть бесплатное порно на видео.

У большинства свидетелей реакцией стало негодование: «Какое бесстыдство! Ненормальные!», - возмущались они. Однако тот, кто стоял по ту сторону камеры, очевидно, был в восторге: «Капец как жарит! Так ее! Поза, что надо!». От полного позора (если любовники его и боялись) их скрывали сгустившиеся сумерки. Мужчина и его партнерша без зазрения совести занялись сексом на балконе, а то, что парочка предалась любовным утехам публично, только распаляло проходивших мимо обывателей. Они обзывали участников полового акта бесстыдниками, извращенцами и грозили натравить на них полицию за нарушение общественного порядка.

Блюстителей нравственности поразило то, что любовников не смутила оживленность улицы и всего лишь второй этаж. Они порадовались лишь одному: в это время в Новороссийске на улицах ходит мало детей.

Дарья Светозарова