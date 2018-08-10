«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый» В Москве умер 99-летний скульптор Николай Никогосян Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову» Без зазрения совести: Парочка в Новороссийске публично предалась плотским утехам Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули
| | Милонов: Занимающиеся сексом в «Зарядье» являются енотами и гопниками

Милонов: Занимающиеся сексом в «Зарядье» являются енотами и гопниками

Сегодня, 17:27

Депутат Госдумы по международным делам заявил, что стоит завести пару уголовных производств, чтобы у всех желающих пропало желание заниматься интимом в парках.

Отечественный политик Виталий Милонов высказался по поводу недавнее заявление главного московского архитектора Сергея Кузнецова. Он поведал, в последнее время зафиксировано много инцидентов, когда пришедшие в парк «Зарядье» занимались интимом в укромных уголках заведения. По поводу таких людей и их поступков высказался депутат Госдумы Милонов. Политик заявил, что это не люди – это «совокупляющиеся еноты» и «гопники», поэтому к ним и относиться нужно также.

Горожане посещают парк, чтобы отдохнуть и расслабится, но часто натыкаются на занимающихся сексом парочки, нарушающие уединение и спокойствие. Помимо этого, Милонов назвал таких нарушителей двумя кроликами, которых кроме секса ничего не интересует.


Анна Котова
Новости по теме
«В тюрягу с опарышами»: Милонов прокомментировал задержание Алекса Лесли
«В тюрягу с опарышами»: Милонов прокомментировал задержание Алекса Лесли

Депутат Госдумы Виталий Милонов дал комментарии по поводу задержания в Таиланде секс-тренера Алекса Лесли вместе с его группой. Парламентарий считает, что…

Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову»
Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову»

 Депутат Госдумы задался вопросом, где можно найти 15 мужчин, которые будут завоевывать сердце артистки. В таком формате нет нормальных мужиков.

Милонов рассказал, как Рыбка нарушила «проститутскую тайну»
Милонов рассказал, как Рыбка нарушила «проститутскую тайну»

Скандально известный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отозвался об аресте Алекса Лесли и Насти Рыбки, произошедшем в Таиланде. По мнению депутата, Рыбка…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости