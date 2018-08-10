Милонов: Занимающиеся сексом в «Зарядье» являются енотами и гопниками

Депутат Госдумы по международным делам заявил, что стоит завести пару уголовных производств, чтобы у всех желающих пропало желание заниматься интимом в парках.

Отечественный политик Виталий Милонов высказался по поводу недавнее заявление главного московского архитектора Сергея Кузнецова. Он поведал, в последнее время зафиксировано много инцидентов, когда пришедшие в парк «Зарядье» занимались интимом в укромных уголках заведения. По поводу таких людей и их поступков высказался депутат Госдумы Милонов. Политик заявил, что это не люди – это «совокупляющиеся еноты» и «гопники», поэтому к ним и относиться нужно также.

Горожане посещают парк, чтобы отдохнуть и расслабится, но часто натыкаются на занимающихся сексом парочки, нарушающие уединение и спокойствие. Помимо этого, Милонов назвал таких нарушителей двумя кроликами, которых кроме секса ничего не интересует.

Анна Котова