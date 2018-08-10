На открытии секонд-хенда в Гродно белорусы устроили давку

Граждане Белоруссии выстроились в огромную очередь за дешевой одеждой.

Жители города Гродно на открытии местного секонд-хенда выстроились в огромную очередь и устроили давку. Открытие магазина ношенной и бракованной одежды было назначено на утро 10 августа, но белорусы начали занимать места в очереди еще с вечера 9 августа.

Что удивительно, у дверей магазина собирались в большинстве своем представители молодого поколения. Один из них ответил присутствовавшим на месте давки журналистам, что действительно здесь за дешевыми и брендовыми вещами. Присутствовавшие испытывают далеко не гордость из-за необходимости с закупаться в секонд-хенде - им стыдно, но другого выбора у них не остается.

Стоит заметить, что не только белорусы, но и украинцы в последние годы тратят все большие деньги в секонд-хендах. Эксперты считают причиной увеличения спроса не только финансовую несостоятельность, но изменение культуры потребления среди владельцев дорого одежды, которые стали охотнее от нее избавляться.