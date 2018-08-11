Жители Красноярска пожаловались на полчища насекомых

В соцсетях горожане сообщили, что из-за этого невозможно открыть окна.

В социальных сетях жители Красноярска пожаловались, что в последнее время город атаковали полчища насекомых. Так называемые «мошки» облепляют здания, лишают возможности открыть окна для проветривания. На одном из опубликованных кадров мелкие насекомые покрывали стены подъезда.

Нашествие наблюдается практически во всех частях города и пользователи уверены, что их донимает тополиная моль. Этот вид насекомых относят к вредителям, так как он поражает деревья. Стоит моли попасть в квартиру, она портит темными пятнами шторы и мебель.

Нынешняя ситуацию с обилием насекомых напоминает местными жителям не то библейский мотив, не то сюжет из хичкоковского фильма ужасов. Люди не только опасаются открывать окна, но и предпочитают без надобности не выходить на улицы.

Эксперты считают, что эффективно избавиться от тополиной моли поможет обработка кроны деревьев химическими препаратами, но этим должны заниматься коммунальные службы. В противном случае люди и деревья будут страдать от насекомых вплоть до наступления холодов.