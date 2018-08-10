Родители хотят видеть будущих врачей в своих детях

При опросе жителей России выяснилось, что родители хотят, чтобы их ребёнок стал врачом. По результатам анкетирования, 20% опрошенных проголосовали за профессию доктора.

15% хотят, чтобы дети учились на программистов, юристов или военных. Третье место заняли профессии директор банка, инженер и спортсмен. 7% опрошенных заявили, что хотят для детей работу в политике. На профессии артиста, художника, музыканта припадает всего лишь 5% голосов.

Самыми нелюбимыми профессиями стали работа священника 1%, учителя 3%, фермера 2%. После чего родителей спросили каким школьным предметам нужно проявлять больше всего внимания. На первом месте расположилась история, затем русский язык и математика. 4 место между собой разделили литература и английский язык. Сама же молодежь хочет учиться на программиста или предпринимателя. Так как считают, что эти профессии наиболее высокооплачиваемые и у них есть приоритет в будущем над другими профессиями.