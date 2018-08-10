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| | Лена Миро считает серьёзные отношения узаконенным рабством

Лена Миро считает серьёзные отношения узаконенным рабством

Сегодня, 16:18

Для многих серьёзные отношения рано или поздно должны заканчиваться браком и совместным проживанием. Лена Миро считает, что многие воспринимают взаимоотношения со второй половинкой неверно, ожидая верности и поддержки.

 Блогер решила начать с того, что 76% людей считают брак гарантией верности. «В себе ли вы вообще?», - задаётся вопросом Лена, при этом называя тех, кто мыслит подобным образом «недоумками». Серьезные отношения она считает попыткой разменять свою свободу только ради звания «жены». Блогер попыталась разобраться в том, что же значат такие взаимоотношения на самом деле.

Лена Миро считает, что для многих девушек это становится возможностью повесить детей и ипотеку на другого человека, забывая о развитии, наслаждении и других аспектах жизни. Однако блогер воспринимает такое поведение просто узаконенным рабством и ничем другим. Кроме этого, Лена отмечает и то, что серьёзные отношения не могут гарантировать отсутствие измен и дальнейших успехов в жизни.


Соломон Эспи
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