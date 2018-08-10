Девушка проверила верность парня с помощью порнозвезды и поплатилась за розыгрыш

Реакция молодого человека оказалась весьма неожиданной.

На видеохостинге YouTube на канале To Catch A Cheater, посвящённому проверке влюблённых пар на верность, появился новый видеоролик, в котором девушка специально наняла порнозвезду, чтобы узнать побольше о своём парне. С помощью порноактрисы американка решила узнать, сможет ли её возлюбленный изменить. Звезда фильмов для взрослых поджидала мужчину на выходе из супермаркета, а увидев его, стала просить его номер телефона, кокетливо требуя, чтобы он отвёз её домой. На вопрос о том, есть ли у него девушка, мужчина ответил неохотно, заметив, что видится кое с кем, намекнув на несерьёзный характер отношений, что сразу же смутило его избранницу, которая наблюдала за происходящим с помощью скрытой камеры.

В итоге парень отказался везти порнозвезду домой, а также негативно отреагировал на её всяческие заигрывания. Однако, радость девушки была недолгой, так как во время телефонного звонка, после того, как она сообщила ему о розыгрыше, парень заявил, что бросает её. Таким образом девушка поплатилась за своё любопытство и недоверие.

Александр Вест