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| | Главный архитектор Москвы рассказал об участившихся случаях занятием сексом в «Зарядье»

Главный архитектор Москвы рассказал об участившихся случаях занятием сексом в «Зарядье»

Сегодня, 16:08

Сергей Кузнецов считает это признаком здоровой среды, также имеется ряд видеозаписей, где люди предаются интимной близости.

Главный архитектор Москвы, комментируя большое количество случаев занятия сексом в парке «Зарядье», считает, что появление необычных эпизодов в общественном месте свидетельствует о том, что в столице удалось организовать безопасную и комфортную среду. По его словам, Москва предоставляет возможность чувствовать себя свободно, это и есть любовь населенного пункта к его населению. Среди иных необычных признаков здоровой среды Кузнецов назвал случаи, когда люди решаются выспаться прямо под открытым небом.

В «Зарядье» 22 августа расскажут всем любопытным о двуглавом орле одном из главных символов России. Лекторы поведают, когда орла стали применять в качестве знака княжеской власти, и отчего у данного символа имеется германский след. Мероприятие состоится в честь Дня государственного флага страны.


Никита Готский
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