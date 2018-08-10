«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа» В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября Родительница Тимати жестко поставила на место Решетову
| | В МВЦ Смоленска местной жительнице дали «мужской» паспорт

В МВЦ Смоленска местной жительнице дали «мужской» паспорт

Сегодня, 15:51

Сотрудники организации регулярно делают ошибки в документах, поэтому людям приходится неоднократно приходить в центр и переделывать после новых «косяков».

Жительница Смоленска пять раз приходила в МФЦ чтобы получить паспорт. Документ ей обещали предоставить 3 августа, но выдали только сегодня. Девушка едва не потеряла сознание, когда увидела в графе «пол» надпись «мужской». Смолянка немедленно пошла к работникам МФЦ, но те посмеялись с нее и отправили к начальству. Там все свернули на полицию и заставили пересдавать все документы и стоять в очереди ради получения документа. В конце августа у девушки суд, и что делать без паспорта, она не знает.

Ранее сообщалось, что за год в Москве МФЦ выдала более 170 000 загранпаспортов. В службе напоминают, что подать документы на получение «загранки» можно в любом отделении с 8:00 до 20:00, время создания заграничного паспорта снизилось до трех месяцев.


Никита Готский
Новости по теме
Жительница Челябинска лишилась гражданства из-за ошибки чиновников
Жительница Челябинска лишилась гражданства из-за ошибки чиновников

Наталья Юркина, жительница Челябинска, внезапно стала апатридом. Из-за ошибки чиновников она лишилась гражданства Российской Федерации. Об этой новости…

Жительница Петербурга потеряла единственного сына из-за полицейского произвола
Жительница Петербурга потеряла единственного сына из-за полицейского произвола

 Жительница Петербурга переехала в новую квартиру вместе с сыном. Новые соседи сверху злоупотребляют алкоголем, это заставило пожилую даму обратиться за…

На «Почте России» задержали человека с поддельным паспортом
На «Почте России» задержали человека с поддельным паспортом

Сотрудники «Почты России» в одном из отделений в Москве обнаружили у 32-летнего клиента, который хотел получить чужие деньги,  поддельный паспорт. На…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости