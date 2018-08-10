В МВЦ Смоленска местной жительнице дали «мужской» паспорт

Сотрудники организации регулярно делают ошибки в документах, поэтому людям приходится неоднократно приходить в центр и переделывать после новых «косяков».

Жительница Смоленска пять раз приходила в МФЦ чтобы получить паспорт. Документ ей обещали предоставить 3 августа, но выдали только сегодня. Девушка едва не потеряла сознание, когда увидела в графе «пол» надпись «мужской». Смолянка немедленно пошла к работникам МФЦ, но те посмеялись с нее и отправили к начальству. Там все свернули на полицию и заставили пересдавать все документы и стоять в очереди ради получения документа. В конце августа у девушки суд, и что делать без паспорта, она не знает.

Ранее сообщалось, что за год в Москве МФЦ выдала более 170 000 загранпаспортов. В службе напоминают, что подать документы на получение «загранки» можно в любом отделении с 8:00 до 20:00, время создания заграничного паспорта снизилось до трех месяцев.

Никита Готский