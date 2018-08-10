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| | Свитеры с пенисами единорога стали хитом в США

Свитеры с пенисами единорога стали хитом в США

Сегодня, 15:16

Многие покупатели приобретали их, не замечая подвоха.

На популярном форуме Reddit отдельную ветку обсуждения посвятили свитерам, ставшим настоящим хитом продаж в США. Каждый желающий может приобрести в интернет-магазине Amazon красный свитер в белую полоску, на котором изображен воинственный единорог. Данный элемент одежды стоит лишь 14 долларов, поэтому многие покупатели поспешили приобрести столь необычный подарок своим близким, а также для собственного ношения. Однако, один из пользователей указал на один нюанс, который он заметил лишь за два часа перед торжественным ужином в честь Рождества. Как выяснилось, немногие обращали детальное внимание на принт, а сам единорог был изображён весьма реалистично, включая мужские генеталии. Мужчина заявил, что ему стало не по себе, когда он осознал, что носит свитер с пенисом единорога.

Многие пользователи на форуме стали делиться своим опытом приобретения данной вещи, после чего стало ясно, что большинство покупателей и не догадывались, что им довелось купить свитер со своеобразным сюрпризом, который будет приятным далеко не для каждого.


Александр Вест
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