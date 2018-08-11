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| | Останки необычного мамонта обнаружили в Якутии

Останки необычного мамонта обнаружили в Якутии

Сегодня, 06:40

В Якутии на острове Котельный обнаружили останки мамонта. Находка уникальна тем, что мамонт хоть и взрослый, но необычно маленький.

О находке сообщили местные жители, экспедиция учёных выехала на место и полностью её подтвердила. Вместе с тушей мамонта были найдены и другие интересные останки. Остров богат на такие находки. В его льдах очень хорошо сохраняются туши.

Палеонтологам теперь предстоит задача выяснить, является ли небольшой размер мамонта аномальной мутацией или нормальным природным явлением. Возможно окажется, что это новый, ранее не открытый подвид мамонтов. Ранее в этом районе уже находили останки мамонтов, как взрослых так и детёнышей, однако цельная тушка попалась впервые.

К раскопкам уникальной находки планируется приступить в 2019 году. Продлятся они долгое время, так как тушка залегает в труднодоступном месте, полностью зарыта в приливной зоне. Увидеть её часть можно только во время отлива.


Святослав
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