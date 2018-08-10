Россельхознадзор ввел ограничения на поставку персиков из Сербии и Македонии

Запрет касается фруктов, зараженных бурой монилизной гнилью. С середины июля в РФ поступили десятки партий косточковых.

С середины августа Россельхознадзор ограничил поставку в Россию персиков и абрикосов из Сербии и Македонии после фиксирования фруктов плохого качества. Все прежние партии сопровождались фитосанитарным сертификатом от карантинной организации Сербии, данные документы подтверждали безопасность продукции.

Сербская сторона заявила, что ухудшение фруктов могло произойти по причине плохой погоды в пунктах производства косточковых. Белград обязуется ввести максимально жесткие меры по обеспечению санитарной безопасности продаваемой РФ продукции.

Ранее Россельхознадзор Тверской области обнаружил сальмонеллу в говядине в одном из детских лагерей. Мясной продукт производится в «Тереньковских зорях». Ныне служба выясняет, каким образом говядина испортилась и попала в меню детей.

Саратовское отделение Россельхознадзора не пропустило через границу 20 тонн дыни из Казахстана. На ягодах нашли опасный сорняк горчак ползучий. Всю продукцию отправили снова в Среднюю Азию.

Никита Готский