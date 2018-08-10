Цитатами из Библии, Торы и Корана пугали сотрудников МВД за взятки

Тем, кто дает и принимает взятки, памятка для полиции предрекала мучения «адском пламени».

Блогер заметила на сайте МВД памятку, в которой сотрудников полиции пугали цитатами из Корана, Торы и Библии. Рядом с описанием ответственности за взятку перед законом, объясняется и ответственность перед Аллахом и Богом. Само определение взятки составители сайта взяли из словаря Ожегова, в котором упоминается, что взятка может быть представлена не только в денежном, но и в вещевом эквиваленте. Также упоминается и возможный способ дачи взятки – взяткодатель внезапно покидает кабинет, «забывая» папку, портфель, конверт и прочее.

Согласно российскому законодательству, за прием взятки могут предписать самое различное наказание - от замечания до увольнения из МВД. В конце объяснения ответственности приведена библейская цитата, что «будет проклят тот, кто берет подкуп» для убийства. В цитате из Корана сообщается, что берущий и дающий взятку будут «гореть в адском пламени». Тора также призывает не брать дары, так как они «ослепляют глаза мудрых» и извращают праведное дело.