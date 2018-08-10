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| | Клиентоориентированность: Техподдержка МТС работает только после жалоб в соцсетях

Клиентоориентированность: Техподдержка МТС работает только после жалоб в соцсетях

Сегодня, 14:55

Абоненты сотового оператора пожаловались, что получить помощь от специалистов компании может только тот, у кого много подписчиков.

Жалобы на работу МТС от абонентов поступают регулярно. Так в Сети недавно снова сообщили о том, что сотовый оператор подключает платные услуги без ведома пользователя. Из-за этого тариф Smart теперь обходится некоторым абонентам в более 1000 рублей вместо 500 заявленных. При этом обнаружить такие интересные «дополнительные услуги» пользователям удается не сразу. На этот раз также отличилась техподдержка МТС. Пользователи соцсети Twitter рассказали об интересной особенности работы специалистов телекоммуникационной компании – «отрицательной» клиентоориентированности», при которой помощь абонентам оказывается только после жалоб в соцсетях. Первым обратил внимание на это блогер Стас Сатори. Он в своем Twitter-аккаунте пожаловался, что подключил безлимитный интернет за 1500 рублей в день, а получил в итоге ту же услугу за 3000 рублей. Далее блогер проинформировал, что специалисты техподдержки наконец-то связались с ним, но произошло это только из-за жалобы в соцсетях, на которую обратили внимание другие пользователи. Блогер сделал вывод, что без ретвитов техподдержка МТС не работает.

Пользователи поддержали блогера. Некоторые пошутили, что «вторые 1500» рублей «сняли по инерции». Другие же сообщили, что подобная ситуация наблюдается и в «Билайн», где на жалобы в соцсетях «реагируют резко», но без учета количества ретвитов.


Виктория Озерова
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