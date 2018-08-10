Китайские пионеры раскритиковали японскую порнозведу в красном галстуке

Японская порнозвезда Сора Аой позволила себе прийти на благотворительное мероприятие шанхайской организации по продаже препаратов для мужской силы в красном галстуке. Китайские пионеры жестко раскритиковали актрису за такой поступок.

Юные представители Коммунистической партии КНР не смогли сдержать раздражение при виде Соры Аой. Красный галстук является символом пионерского движения, а оно совершенно не согласуется с порнографией. Ребята уверены, своим поступком Сора Аой осквернила честь предков, павших, сражаясь за светлое будущее. Фото японской звезды с красным галстуком на шее начали активно публиковать в социальных сетях. Пользователи из Поднебесной оставляли нелестные отзывы под снимками знаменитости.

Представители движения «Юные пионеры Китая» пришли в бешенство от поступка Соры Аой и руководителей шанхайской компании, которые ее пригласили на мероприятие. Менеджеры организации извинились перед пионерами КНР, ведь никто не хотел оскорблять их чувства.

Домбровский Сергей