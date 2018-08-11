В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»
| | В рамках организованного Депобразования города Москвы Форума получит обсуждение новая модель аттестации учителей

В рамках организованного Депобразования города Москвы Форума получит обсуждение новая модель аттестации учителей

Сегодня, 07:09

На 27-е число текущего месяца в стенах РУДН запланировано проведение организуемого московским Депобразования Форума «Надежный учитель – надежная школа – надежный вуз». Ключевым вопросом повестки дня выступит спешно разработанная и апробированная МГППУ по предложению Минобрнауки РФ якобы новая модель комплексной аттестации учителей. Эксперты критически оценивают эффективность этой модели, в отличие от успешно действующей в Москве упрощенной модели аттестации. В последней активно применяются возможности уникального проекта «Московская электронная школа», когда учитель должен только заполнить заявление и выслать его в адрес аттестационной комиссии. Вся же база данных о нем выгружается из личного кабинета. Об этом рассказало издание «Аргументы и Факты».

По мнению главы московского Депобразования Исаака Калины, нельзя заставлять учителя тратить свое время на аттестацию. У педагога должно быть свободное время для саморазвития, культурного обогащения, личностного и профессионального роста. По этой причине российская столица применяет принципы экономии ресурсов и здоровьесбережения в деле развития педагогических кадров.




Новости по теме
Столичная мэрия вручила 303 премии за развитие проекта МЭШ
Столичная мэрия вручила 303 премии за развитие проекта МЭШ

 14-го июня прошло плановое селекторное совещание Депобразования города Москвы. В ходе этого мероприятия столичная мэрия вручила очередные премии учителям…

Исаак Калина сообщил, что столичных учителей ждет стажировка в Кремниевой долине
Исаак Калина сообщил, что столичных учителей ждет стажировка в Кремниевой долине

Лидер Депобразования Москвы Исаак Калина сообщил, что ряд столичных учителей ждет стажировка в Кремниевой долине в Калифорнии. В поездку отправятся те…

Стал известен список 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы-2018»
Стал известен список 11 лауреатов конкурса «Учитель года Москвы-2018»

В столице РФ с августа прошлого года в три этапа проводится конкурс «Учитель года Москвы-2018». Первый из них представлял собой метапредметную олимпиаду…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости