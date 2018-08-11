В рамках организованного Депобразования города Москвы Форума получит обсуждение новая модель аттестации учителей

На 27-е число текущего месяца в стенах РУДН запланировано проведение организуемого московским Депобразования Форума «Надежный учитель – надежная школа – надежный вуз». Ключевым вопросом повестки дня выступит спешно разработанная и апробированная МГППУ по предложению Минобрнауки РФ якобы новая модель комплексной аттестации учителей. Эксперты критически оценивают эффективность этой модели, в отличие от успешно действующей в Москве упрощенной модели аттестации. В последней активно применяются возможности уникального проекта «Московская электронная школа», когда учитель должен только заполнить заявление и выслать его в адрес аттестационной комиссии. Вся же база данных о нем выгружается из личного кабинета. Об этом рассказало издание «Аргументы и Факты».

По мнению главы московского Депобразования Исаака Калины, нельзя заставлять учителя тратить свое время на аттестацию. У педагога должно быть свободное время для саморазвития, культурного обогащения, личностного и профессионального роста. По этой причине российская столица применяет принципы экономии ресурсов и здоровьесбережения в деле развития педагогических кадров.







