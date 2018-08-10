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| | В Воронеже снизилась стоимость аренды малогабаритных квартир

В Воронеже снизилась стоимость аренды малогабаритных квартир

Сегодня, 15:28

Этот показатель упал на 9 процентов за первое полугодие 2018: теперь арендовать жилье площадью менее 32 квадратных метров можно в среднем за 6925 рублей в месяц.

Накануне аналитики федерального портала «Мир квартир» обнародовали рейтинг 69 крупных городов РФ по стоимости аренды малогабаритных квартир, площадь которых не превышает 32 квадратных метра. Специалисты установили, что этот показатель на данный момент по всей России в среднем составляет 10750 рублей, что на полтора процента выше по сравнению с январем 2018 года. На первом месте рейтинга расположилась Москва. Там арендовать малогабаритную квартиру стоит в среднем 25707 рублей в месяц. Второе место занял Санкт-Петербург – с показателем в 20531 рубль, а тройку лидеров замкнул Сочи с 18476 рублями.

В Воронеже стоимость аренды малогабаритных квартир оказалась не очень высокой: за первое полугодие она снизилась на 9 процентов и город занял 58 место. Арендовать малогабаритное жилье в Воронеже можно в среднем за 6925 рублей в месяц. Самые дешевые квартиры для аренды в Чебоксары – всего 5023 рубля.


Виктория Озерова
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