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| | Железная дорога на Крымском мосту выдержит девяти бальные толчки

Железная дорога на Крымском мосту выдержит девяти бальные толчки

Сегодня, 13:31

Железная дорога на Крымском мосту сможет выдерживать землетрясения шкалой в 9 баллов, сказал заместитель генподрядчика по строительству моста Леонид Риженькин.

Учёные предполагают, что на территории, где построен мост, могут возникать подземные толчки силой в 9 баллов, инженеры учли этот случай.

Рабочие уже начали укладывать рельсы, дорога будет строиться по бесстыковой технологии. То есть пути будут строить последовательно, а не одновременно на разных участках, как это можно наблюдать на примере асфальта. Дорога сможет выдерживать поезда, масса которых составляет 7100 тонн, пассажирские поезда смогут разогнаться до 120 км/ч и до 80 км/ч грузовые.

По дороге смогут проехать около 47 пар поездов в сутки. Длина моста составляет 19 километров, Керченскому мосту нет аналогов в Европе и Росси. 12 августа отмечается День строителя, и власти Крыма обещали наградить всех рабочих, которые трудятся над созданием нового моста.


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