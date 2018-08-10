В Московском зоопарке вылупились детёныши безухого варана

Такое событие случилось впервые в истории столичного заведения.

Представители Московского зоопарка в Instagram-аккаунте учреждения разместили публикацию, посвящённое появлению на свет детёнышей калимантанского безухого варана. Данный вид рептилий занесён в Красную книгу, поэтому рождение новых его представителей порадовало сотрудников зоопарка и любителей дикой природы. Данное событие назвали уникальным, так как успешное вылупление детёнышей малазийской рептилии произошло впервые в истории, когда потомство дала самка безухого варана, живущая в неволе. В столичном зоопарке юным рептилиям предстоит провести около двух лет, так как именно столько требуется для достижения половой зрелости животных.

В Московском зоопарке отметили, что пополнение численности столь редких варанов стало возможным благодаря успешной и кропотливой работе герпетологов, которые своим трудом защищают калимантанских безухих варанов от полного вымирания. В комментариях многие пользователи пообещали воочию насладиться видом этих прекрасных созданий, отметив, что детёныши похожи на маленьких динозавров.

Александр Вест