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| | В Московском зоопарке вылупились детёныши безухого варана

В Московском зоопарке вылупились детёныши безухого варана

Сегодня, 12:30

Такое событие случилось впервые в истории столичного заведения.

Представители Московского зоопарка в Instagram-аккаунте учреждения разместили публикацию, посвящённое появлению на свет детёнышей калимантанского безухого варана. Данный вид рептилий занесён в Красную книгу, поэтому рождение новых его представителей порадовало сотрудников зоопарка и любителей дикой природы. Данное событие назвали уникальным, так как успешное вылупление детёнышей малазийской рептилии произошло впервые в истории, когда потомство дала самка безухого варана, живущая в неволе. В столичном зоопарке юным рептилиям предстоит провести около двух лет, так как именно столько требуется для достижения половой зрелости животных.

В Московском зоопарке отметили, что пополнение численности столь редких варанов стало возможным благодаря успешной и кропотливой работе герпетологов, которые своим трудом защищают калимантанских безухих варанов от полного вымирания. В комментариях многие пользователи пообещали воочию насладиться видом этих прекрасных созданий, отметив, что детёныши похожи на маленьких динозавров.


Александр Вест
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 Лишь несколько учреждений во всей России ухаживает за ящерицами этого вида, и до этого экзотические пресмыкающиеся не размножались в неволе.

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