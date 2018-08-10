Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании

Новый обладатель исторического артефакта пожелал скрыть свою личность.

В Великобритании на аукционе под названием The Canterbury Auction Galleries была продана посмертная маска легендарного советского правителя Иосифа Сталина. Бронзовую отливку рук и лица Сталина делал прославленный скульптор Матвей Манизер, являвшийся вице-президентом Академии художеств СССР. Заметим, столь ценный лот оценили в 17,3 тысячи долларов, а целевую ставку перебил неизвестный коллекционер посредством телефонного звонка. Высота бронзовой посмертной маски превышает 31 сантиметр, а сам артефакт хранился на чердаке у одного пожилого британца, чей внук решил избавиться от ненужного антиквариата через аукцион.

Аукционер Дэн Пондер, участвовавший в продаже исторической ценности, рассказал о своём удивлении, так как маску Сталина нашли совершенно случайно в доме мужчины, который в прошлом был моряком в торговом флоте. По словам Пондера, никто не ожидал, что данный лот будет оценён в столь крупную сумму.

Александр Вест