Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном На Кипре умерла туристка из России Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании
| | Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании

Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании

Сегодня, 12:09

Новый обладатель исторического артефакта пожелал скрыть свою личность.

В Великобритании на аукционе под названием The Canterbury Auction Galleries была продана посмертная маска легендарного советского правителя Иосифа Сталина. Бронзовую отливку рук и лица Сталина делал прославленный скульптор Матвей Манизер, являвшийся вице-президентом Академии художеств СССР. Заметим, столь ценный лот оценили в 17,3 тысячи долларов, а целевую ставку перебил неизвестный коллекционер посредством телефонного звонка. Высота бронзовой посмертной маски превышает 31 сантиметр, а сам артефакт хранился на чердаке у одного пожилого британца, чей внук решил избавиться от ненужного антиквариата через аукцион.

Аукционер Дэн Пондер, участвовавший в продаже исторической ценности, рассказал о своём удивлении, так как маску Сталина нашли совершенно случайно в доме мужчины, который в прошлом был моряком в торговом флоте. По словам Пондера, никто не ожидал, что данный лот будет оценён в столь крупную сумму.


Александр Вест
Новости по теме
Кинотеатр «Пионер» получил штраф за «Диван Сталина»
Кинотеатр «Пионер» получил штраф за «Диван Сталина»

Столичный кинотеатр под названием «Пионер» получил штраф в размере 80 тысяч рублей за то, что в нём был продемонстрирован зарубежный художественный фильм…

Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну
Внучка Иосифа Сталина предсказала Третью Мировую войну

Внучка Иосифа Сталина Крис Эванс, проживающая на территории США, рассказала, что мир ждет Третья Мировая война. Ранее 47-летняя женщина победила рак груди и…

Раскрыты тайны предсказаний Ванги о смерти Гитлера и судьбе Сталина
Раскрыты тайны предсказаний Ванги о смерти Гитлера и судьбе Сталина

Люди из личного окружения Ванги, являвшейся всемирно известной предсказательницей из Болгарии, рассказали о том, что при жизни провидица предрекла скорую…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости