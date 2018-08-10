После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы

В социальных сетях, в первую очередь, принесли соболезнования относительно кончины артиста, который ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Именно эта цифра и зацепила пользователей, которые тут же начали поднимать тему абсурдности, по их мнению, пенсионной реформы в Российской Федерации. По их словам, это лишь один из тех многочисленных примеров, когда человек попросту не доживает до пенсионного возраста. При этом, и работа у него была крайне непыльная: он не трудился на шахте, не работал на вредном производстве, однако даже актер может внезапно скончаться.

«Очень печальная новость. Конечно, могу сказать, что судьба такая у человека: он рождается и умирает. Но лично я обратила внимание на возраст артиста. Ушел из жизни умный красивый мужчина на 61 году своей жизни. А ведь трудился вовсе не на шахте, не в нефтяной отрасли, на столбы как электрики не лазил, не устранял последствия аварий», - утверждает одна из пользовательниц в своем заявлении на просторах социальных сетей, намекая на то, что он не дожил до мужского порога пенсионного возраста в России.

«На федеральных каналах по-прежнему крутят анонс программы, где Вилли Токарев, Екатерина Шаврина и им подобные рассказывают о том, как же хорошо им живется и работается, несмотря на преклонный возраст. Стыдно, честное слово. Дмитрия Брусникина, конечно же, очень жаль, но я надеюсь, что на проблему пенсионного возраста в России начнут обращать внимание еще острее», - добавил другой юзер.

Николай Офицеров