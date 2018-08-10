Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж
| | После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы

После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы

Сегодня, 11:14

В социальных сетях, в первую очередь, принесли соболезнования относительно кончины артиста, который ушел из жизни в возрасте 60 лет.

 

Именно эта цифра и зацепила пользователей, которые тут же начали поднимать тему абсурдности, по их мнению, пенсионной реформы в Российской Федерации. По их словам, это лишь один из тех многочисленных примеров, когда человек попросту не доживает до пенсионного возраста. При этом, и работа у него была крайне непыльная: он не трудился на шахте, не работал на вредном производстве, однако даже актер может внезапно скончаться.

«Очень печальная новость. Конечно, могу сказать, что судьба такая у человека: он рождается и умирает. Но лично я обратила внимание на возраст артиста. Ушел из жизни умный красивый мужчина на 61 году своей жизни. А ведь трудился вовсе не на шахте, не в нефтяной отрасли, на столбы как электрики не лазил, не устранял последствия аварий», - утверждает одна из пользовательниц в своем заявлении на просторах социальных сетей, намекая на то, что он не дожил до мужского порога пенсионного возраста в России.

«На федеральных каналах по-прежнему крутят анонс программы, где Вилли Токарев, Екатерина Шаврина и им подобные рассказывают о том, как же хорошо им живется и работается, несмотря на преклонный возраст. Стыдно, честное слово. Дмитрия Брусникина, конечно же, очень жаль, но я надеюсь, что на проблему пенсионного возраста в России начнут обращать внимание еще острее», - добавил другой юзер.


Николай Офицеров
Новости по теме
В Ростове пенсионеры вышли на митинг против пенсионной реформы
В Ростове пенсионеры вышли на митинг против пенсионной реформы

Бойцы ОМОНа прибыли для сдерживания разбушевавшейся толпы.

Депутаты Госдумы частично лишились отпусков из-за пенсионной реформы
Депутаты Госдумы частично лишились отпусков из-за пенсионной реформы

Многих политиков вызывают из отпусков для участия в слушаниях.

В Москве задержали митингующих против пенсионной реформы
В Москве задержали митингующих против пенсионной реформы

 Два участника одиночных пикетов во время задержания держали в руках плакаты с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости