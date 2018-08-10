В Роскачестве рассказали как выбирать яблоки без пестицидов

10 августа представители Роскачества дали советы по выбору вкусных и полезных яблок. Самый главный критерий – сухая поверхность, так как не происходит процесс образования патогенных микроорганизмов.

Также эксперты отметили, что яблоки обязательно должны быть без надрезов, непонятных дырок. Однако на внешние дефекты кожуры покупатель может закрыть глаза, например, на механическое повреждение, которые получено путем транспортировки. Роскачество сообщает, что на продукте допускаются коричневые пятна, но они не должны быть шероховаты и выходить за полость плодоножки.

В организации отметили, что в скором времени Роскачество проведет глобальную экспертизу яблок, продаваемые розницей. Эксперты намерены проверить фрукты по 46 критериям (внешний вид, вкус, запах).