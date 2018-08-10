Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж
| | В Роскачестве рассказали как выбирать яблоки без пестицидов

В Роскачестве рассказали как выбирать яблоки без пестицидов

Сегодня, 11:10

10 августа представители Роскачества дали советы по выбору вкусных и полезных яблок. Самый главный критерий – сухая поверхность, так как не происходит процесс образования патогенных микроорганизмов.

 

Также эксперты отметили, что яблоки обязательно должны быть без надрезов, непонятных дырок. Однако на внешние дефекты кожуры покупатель может закрыть глаза, например, на механическое повреждение, которые получено путем транспортировки. Роскачество сообщает, что на продукте допускаются коричневые пятна, но они не должны быть шероховаты и выходить за полость плодоножки.

В организации отметили, что в скором времени Роскачество проведет глобальную экспертизу яблок, продаваемые розницей. Эксперты намерены проверить фрукты по 46 критериям (внешний вид, вкус, запах).


Новости по теме
Диетологи назвали причины, по которым нужно есть яблоки
Диетологи назвали причины, по которым нужно есть яблоки

Американские диетологи настойчиво напоминают своим пациентам о том, что не нужно забывать о полезных свойствах яблок. Эти фрукты, считают доктора, обладают еще…

Роскачество: Пятая часть коньяка в России является суррогатом
Роскачество: Пятая часть коньяка в России является суррогатом

Пятая часть коньяка в России является подделкой, в продукте отсутствует виноградный спирт. Об этом сообщили в Роскачестве.

Роскачество определило, в каких регионах России производят лучший хлеб
Роскачество определило, в каких регионах России производят лучший хлеб

Эксперты Роскачества провели исследование во всех регионах России на качество выпечки хлеба, и подвели итог в каких регионах наилучший хлеб.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости