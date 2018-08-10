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| | В Минтруде спрогнозировали рост рождаемости в регионах России

В Минтруде спрогнозировали рост рождаемости в регионах России

Сегодня, 10:23

Москва окажется в списке аутсайдеров в данном аспекте.

Представители российского Минтруда спрогнозировали резкий рост рождаемости в различных регионах России, который должен проявить себя уже к 2020 году. Специалисты Министерства труда и соцзащиты представили прогноз, по которому лидирующие позиции по рождаемости должна занять Тыва, где на одну женщину придётся более трёх детей. Кроме того, высокий коэффициент рождаемости ожидают от Чечни, Ненецкого автономного округа, республики Алтай, а также от Бурятии. Что касается Москвы, в данном вопросе столичный регион должен оказаться аутсайдером, как и Смоленская, Воронежская, Ленинградская и Томская области.

Эксперты заметили, что наиболее высокие коэффициенты рождаемости присущи российским регионам, где налажена повсеместная реализация государственной программы по поддержке рождаемости, а также с сильными семейными традициями и превалирующим количеством молодого населения.


Александр Вест
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