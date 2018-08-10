Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой
| | Владелец секс-шопа пойдёт под суд из-за разрешения клиентам заниматься сексом в магазине

Владелец секс-шопа пойдёт под суд из-за разрешения клиентам заниматься сексом в магазине

Сегодня, 10:09

Работница секс-шопа оказалась недовольной из-за того, что клиентам вернули возможность заниматься сексом в магазине. Недовольство действиями руководства стали поводом для увольнения, из-за чего девушка решила подать в суд.

Секс-шоп Romantix в городе Айова-сити предоставляет клиентам возможность просмотра порнографии в самом магазине. Однако это не единственная услуга, предоставляемая посетителям. Ранее у клиентов была возможность заняться сексом друг с другом через отверстия в стенах, сохраняя при этом анонимность. Но из-за распространения заболеваний, передающихся половым путём, было принято решение закрыть данные отверстия металлическими листами.

Однако владелец сети посчитал, что подобные действия вредят бизнесу, и вернул клиентам возможность заняться сексом. 24-летняя работница секс-шопа оказалась против таких решений и постаралась убедить работодателя в неправильности действий. Её действия стали причиной того, что девушка осталась без работы и средств на существование, которые ей отказались выплатить. Бывшая сотрудница секс-шопа решила отстоять своё, из-за чего владелец магазина пойдёт под суд. Также девушка отмечает, что думала о клиентах и их здоровье, а не о собственной выгоде.


Соломон Эспи
Новости по теме
Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине
Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине

В интернете появилось видео, снятое камерой наблюдения одного из московских секс-шопов. На запись попал покупатель, решивший устроить тестирование…

В Самаре женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе
В Самаре женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе

В магазине по продаже секс-игрушек в Самаре одна из покупательниц едва не стала жертвой изнасилования, когда случайный клиент секс-шопа внезапно набросился на…

Водонаева похвасталась своими покупками из секс-шопа
Водонаева похвасталась своими покупками из секс-шопа

Популярная модель Алёна Водонаева, получившая широкую известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2», продемонстрировала своим поклонникам секс-игрушки,…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости