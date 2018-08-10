Владелец секс-шопа пойдёт под суд из-за разрешения клиентам заниматься сексом в магазине

Работница секс-шопа оказалась недовольной из-за того, что клиентам вернули возможность заниматься сексом в магазине. Недовольство действиями руководства стали поводом для увольнения, из-за чего девушка решила подать в суд.

Секс-шоп Romantix в городе Айова-сити предоставляет клиентам возможность просмотра порнографии в самом магазине. Однако это не единственная услуга, предоставляемая посетителям. Ранее у клиентов была возможность заняться сексом друг с другом через отверстия в стенах, сохраняя при этом анонимность. Но из-за распространения заболеваний, передающихся половым путём, было принято решение закрыть данные отверстия металлическими листами.

Однако владелец сети посчитал, что подобные действия вредят бизнесу, и вернул клиентам возможность заняться сексом. 24-летняя работница секс-шопа оказалась против таких решений и постаралась убедить работодателя в неправильности действий. Её действия стали причиной того, что девушка осталась без работы и средств на существование, которые ей отказались выплатить. Бывшая сотрудница секс-шопа решила отстоять своё, из-за чего владелец магазина пойдёт под суд. Также девушка отмечает, что думала о клиентах и их здоровье, а не о собственной выгоде.

Соломон Эспи