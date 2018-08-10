Новая Зеландия поэтапно откажется от использования одноразовых пластиковых пакетов

Власти страны подтвердили данную инициативу.

Телевизионный канал 1 News сообщил, что Новая Зеландия поэтапно откажется от повсеместного использования одноразовых пластиковых пакетов. По словам новозеландского премьера Джасинды Ардерн, в течение следующего года в стране будет осуществляться отказ от использования данной продукции, так как соответствующую петицию подписали более 65 тысяч жителей страны. Ардерн заявила, что использованные пакеты наносят значительный вред окружающей среде, влияя не только на загрязнение морских и прибрежных регионов, но и на жизнь живых существ, обитающих там. Кроме того, премьер-министр подтвердил наличие доступных альтернатив пластиковым пакетам.

Юджени Сейдж, являющаяся помощником министра окружающей среды в Новой Зеландии, рассказала, что все ритейлеры будут осуществлять переход на другие виды одноразовых упаковок при содействии новозеландского правительства. До 14 сентября все желающие смогут выступить с критикой относительно одобренного запрета.

Александр Вест