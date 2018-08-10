Власти Москвы подписали документ о сносе «Дома-2»

Речь идет о земельном участке, где проходили съемки знаменитого телевизионного шоу. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии столицы.

Участок будет изъят для строительства автомобильной дороги. В документе говорится, что собственников данной земли уведомят об изъятии участков в течении семи дней с момента публикации официального распоряжения. В общем в данном списке значится пять участков, которые располагаются в районе коттеджного поселка Летова Роща, что в Троицком и Новомосковском административных округах.

Об изъятии земли стало известно еще в конце июля. Собственник, которым является компания «ЕТК-Инвест» уже уведомлен о решении. Первый замглавы развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров тогда заявил, что владелец земли, на которой ведутся съемки «Дома-2» получит компенсацию после того, как эксперты проведут оценку ущерба, который он получил в результате изъятия.

Согласно проекту развития ТиНАО, через действующую съемочную площадку телешоу пройдет трасса, которая соединит Саларьево и Марьино. Позже власти Москвы сообщили, что съемки «Дома-2» продолжатся на соседнем участке. Именно поэтому поклонников попросили успокоиться, ведь прощание с имеющимся участком не значит окончание съемок передачи.

Николай Офицеров