В Ростове коммунальщики обещают устранить прорыв водопровода на Королева к концу дня

К концу дня 9 августа в домах по проспекту Королева в Ростове появится вода. Это обещают коммунальщики Донской столицы.

8 августа на проспекте Королева произошел прорыв трубы. Сотрудники «Городского водоканала» приступили к устранению поломки. В результате происшествия без воды остались жители домов № 27 и № 30 по проспекту Королева, а также в поселке Мясниковань. По словам коммунальщиков, образовался прорыв диаметром 500 миллиметров. На его устранение понадобятся сутки.

Небольшая авария случилась 8 августа вечером. Поэтому сегодня вода в дома ростовчан по проспекту Королева к концу рабочего дня должна поступать в стандартном режиме. Коммунальщики предупредили жителей Октябрьского района Донской столицы о предстоящем капитальном ремонте трубопровода. В итоге дома на этой территории останутся без воды до 10 августа. Эта вынужденная мера коснется только нескольких улиц района.

Домбровский Сергей