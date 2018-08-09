Администрация Екатеринбурга бесплатно заменит порядка тысячи окон в домах горожан

Деньги для этих целей выделит муниципальная казна. В Екатеринбурге продолжается проведение программы по благоустройству улиц. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Администрация Екатеринбурга распорядилась бесплатно заменить старые окна на новые в домах горожан. Финансовые средства для этих целей имеются. Строители поставят защищающие от шума окна в тех здания, фасады которых выходят на дорожные магистрали. Местные жители из-за этих изменений не понесут никаких затрат.

В 2018 году муниципальная власть планирует заменить около тысячи окон в домах Екатеринбурга. Заказывает проведение работ МКУ «Городское управление». На данный момент выбраны организации, которые сделают здания в населенном пункте более удобными для обитания. Ведь повышенный уровень шума плохо воздействует на здоровье людей. Он является одним из вредных производственных факторов. Власти Екатеринбурга беспокоятся о здоровье горожан, поэтому и меняют окна.

Домбровский Сергей