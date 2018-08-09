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Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

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Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

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| | Упавший с неба НЛО вызвал необычную реакцию жителей Ростова

Упавший с неба НЛО вызвал необычную реакцию жителей Ростова

Сегодня, 18:49

Неопознанный летающий объект чуть не угробил машину местного жителя.

 Житель выложил фото и прокомментировал данную ситуацию: «Просьба опознать данный объект! То ли это авиация разваливается в воздухе, то ли проделки подростков, которые скинули вентиляционный винт с крыши» Вслед за этим сообщения посыпались комментарии пользователей, которые выдвинули свои предположения что это может быть.

Кто-то говорит, что это пропеллер Карлсона, или же это кусок железа, который приземлился с планеты Нибиру чтобы уничтожить Землю. Ранее жителей Ростова удивил НЛО, в небе который своим сеянием не был похож на земную технологию.


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