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| | Школьница из Челябинской области получила автограф от Путина

Школьница из Челябинской области получила автограф от Путина

Сегодня, 17:56

Ученица получила долгожданный подарок в здании областного правительства. Данный презент вручил официальный представитель лидера РФ УрФО Николай Цуканов.

 

Школьница из Челябинской области получила в подарок портрет Владимира Путина, на котором была начертана подпись лидера РФ. Это произошло во время посещения в регион Николая Цуканова, который встречался со школьниками. Отметим, что до этого девочка сама обратилась к Путину с такой просьбой. Помимо этого, Цуканов передал на словах пожелания Путина, чтобы школьница хорошо училась, чтобы в будущем она помогла развивать родной город.

Отмечается, что школьница с автографом некоторое время назад возвратилась из детского лагеря «Артек». Также девочка прочитала Николаю Цуканову и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому стихотворение о Крыме, которое сама и написала. Кроме этого Цуканов поздравил с победой и получением золота школьника Марата Абдрахманова, который завоевал награду на международной олимпиаде по математике.


Анна Котова
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