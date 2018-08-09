Школьница из Челябинской области получила автограф от Путина

Ученица получила долгожданный подарок в здании областного правительства. Данный презент вручил официальный представитель лидера РФ УрФО Николай Цуканов.

Школьница из Челябинской области получила в подарок портрет Владимира Путина, на котором была начертана подпись лидера РФ. Это произошло во время посещения в регион Николая Цуканова, который встречался со школьниками. Отметим, что до этого девочка сама обратилась к Путину с такой просьбой. Помимо этого, Цуканов передал на словах пожелания Путина, чтобы школьница хорошо училась, чтобы в будущем она помогла развивать родной город.

Отмечается, что школьница с автографом некоторое время назад возвратилась из детского лагеря «Артек». Также девочка прочитала Николаю Цуканову и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому стихотворение о Крыме, которое сама и написала. Кроме этого Цуканов поздравил с победой и получением золота школьника Марата Абдрахманова, который завоевал награду на международной олимпиаде по математике.

Анна Котова