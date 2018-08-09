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| | Садальский прокомментировал смерть актрисы Тамары Дегтярёвой

Садальский прокомментировал смерть актрисы Тамары Дегтярёвой

Сегодня, 16:29

Актёр считал усопшую артистку близким другом.

Станислав Садальский в своём Instagram-аккаунте прокомментировал смерть известной отечественной актрисы Тамары Дегтярёвой, которая работала в театре «Современник» с 1970 года. По словам Садальского, при жизни Дегтярёва была талантливым и мужественным человеком, а наибольшую популярность ей принесла картина «Вечный зов», сделавшая её настоящей звездой. Актёр вспомнил, что в этом фильме ей удалось блистательно сыграть Агату Савельеву, а её актёрское мастерство было отмечено Государственной премией СССР. Садальский подчеркнул, что трагический инцидент, в котором Тамара Дегтярёва наступила на ржавый гвоздь, послужил основной причиной её ухода из «Современника», так как осложнения здоровья не позволили ей больше выходить на сцену.

Также Станислав Садальский отметил, он до последнего надеялся, что врачи смогут сохранить жизнь Дегтярёвой, у которой кроме зрителей и близких никого не было в силу. Садальский попросил прощение у своей подруги, попрощавшись с усопшей артисткой.


Александр Вест
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