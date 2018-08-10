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| | Журналистам показали, каким будет финал «Мисс Екатеринбург»

Журналистам показали, каким будет финал «Мисс Екатеринбург»

Сегодня, 06:20

В четверг, 9 августа, в ЦК «Урал» прошла генеральная репетиция шоу. Уже завтра все жители региона узнают имя победительницы.

 

Сегодня журналистам местных изданий показали, каким будет финал «Мисс Екатеринбург»: представителям СМИ разрешили посмотреть на генеральную репетицию шоу, прошедшую в ЦК «Урал». К такому важному событию девушки готовились целый месяц, теперь все свои умения они продемонстрировали перед камерами. Журналистам показали «визитное» дефиле участниц и небольшой отрывок танца, затем сами девушки пообщались с представителями СМИ. На репетиции все участницы появились в черных майках и лосинах, так как организаторы конкурса не захотели раскрывать все секреты перед финалом. Предполагается, что девушки будут выступать на 11-сантиметровых шпильках, на которых их уже научили ходить. Некоторые девушки признались, что до этого считали, что умеют ходить на каблуках, но это оказалось не совсем так. Другие рассказали, что научились танцевать, третьи же во время подготовки старались похудеть и улучшить физическую форму.

Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет уже завтра, 10 августа, в 19:00 по местному времени.


Виктория Озерова
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