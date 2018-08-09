«Ревность и критика»: Названы причины не достижения в отношениях счастья и гармонии

Часто женщины думают, что мужчина должен понимать ее намеки с полуслова. Однако женская логика является для партнера дебрями.

В результате всего этого мужчины решили озвучить, что, по их мнению, становится причиной не достигания счастья и гармонию в отношения. Самое главное, по мнению сильного пола, это туманные намеки, которыми часто пользуются женщины, считая, что мужчина обязательно поймет. Следующим в списке стоит критика, так как мужчинам сложно принимать, что они не идеальны. Иногда партнеру необходимо побыть немного в тишине. Также негативно влияет на мужчину – это попытка женщины переделать своего партнера. Иногда женщине стоит уступить в споре, так как мужчина должен чувствовать, что с его мнением считаются. Также в списке недостатка счастья и гармонии в отношениях значатся: постоянные звонки во время работы, отсутствие доверия со стороны возлюбленной и так далее.

Помимо этого, специалисты выяснили, что мужчин раздражает в женщинах. К раздражителям, по мнению сильного пола, относятся: закомплексованность, осуждение остальных женщин, необузданная и беспричинная ревность, истерики, вторжение в личное пространство (телефон, электронная почта), бесконечный шопинг, используют секс как секретное оружие и другое. Однако сильно на отношения влияют некоторые недостатки женщин в постели, но, по мнению мужчин, это играет самую главную роль.

Анна Котова