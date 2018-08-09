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| | Частный детектив рассказал о самых частых признаках измены

Частный детектив рассказал о самых частых признаках измены

Сегодня, 16:03

Специалист раскрыл детали поведения неверных партнёрш.

Частный детектив Томас Мартин, владеющий собственным сыскным агентством в Калифорнии, рассказал о самых частых признаках, по которым можно определить измену в отношениях. Многолетний опыт слежки за влюблёнными и супружескими парами научил эксперта определять неверных партнёрш, которые любят «ходить на сторону». По словам Мартина, мужчине стоит обеспокоиться, если его девушка стала уходить из дома раньше обычного, а также задерживаться по делам на регулярной основе. Кроме того, беспокойство должны вызывать и изменения дамы в быту, как и попытка избежать участия в семейных мероприятиях вместе со своим партнёром. Томас Мартин подчеркнул, что слишком частые командировки девушки могут свидетельствовать о наличии другого мужчины в её жизни, как и чужой запах на её вещах.

Беду в отношениях может сулить и дополнительные аккаунты барышень в соцсетях, а также подарки неизвестного происхождения. Если девушка начала прятать чеки и ещё больше ухаживать за собой, чем было прежде, партнёрам стоит проверить причину столь резкой смены в её поведении. Об измене могут гласить и уменьшенное количество секса с партнёршей, очевидная ложь в её заявлениях, а также негативная реакция на сюрпризы, в которых мужчина возвращается домой раньше обычного.


Александр Вест
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