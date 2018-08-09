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| | Эксперты: Химические вещества в акриловых и гель-лаках вызвали эпидемию аллергии

Эксперты: Химические вещества в акриловых и гель-лаках вызвали эпидемию аллергии

Сегодня, 15:38

Исследования показали, что метакрилаты вызывают негативную реакцию у 93 процентов женщин, а более двух процентов имеют аллергию на эти вещества. Это и привело к настоящей эпидемии в Европе.

 

Благотворительная организация Британская ассоциация дерматологов (БАД) раскрыла праву о пользовании популярными среди женщин акриловыми и гель-лаками. Эксперты провели эксперимент и доказали, что химические вещества метакрилаты, содержащиеся в данных косметических средствах, вызвали эпидемию аллергии в Европе. Ранее британские и ирландские ученые установили, что аллергия на метакрилаты есть у более двух процентов человек, а негативную реакцию они вызывают у 93 процентов женщин. Специалисты БАД провели свой эксперимент и установили, что аллергические реакции на акриловые лаки наблюдаются у 19 процентов людей, а на гель-лаки – у 16. Это проявляется в опухании рук, ослаблении пластинки ногтей и появлении зудящей сыпи, которая может распространиться также по лицу и даже гениталиям. Во избежание этого специалисты советуют провериться на аллергию на метакрилаты и делать маникюр исключительно в салонах и у опытных мастеров.

 

Также ужасающие последствия долгого использования гель-лака показала видеоблогер Тина Янг из Мельбурна. В ролике на своем YouTube-канале она продемонстрировала снятие гель-лака пяти или шестилетней давности и показала ногти после этого под микроскопом. Под ее ногтями оказалось много кутикулы, мертвой кожи и пуха, а их пластины оказались поврежденными и хрупкими.


Виктория Озерова
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