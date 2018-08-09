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| | Мужчины рассказали, о чём хотели бы попросить женщин

Мужчины рассказали, о чём хотели бы попросить женщин

Сегодня, 15:30

В списке оказались довольно пикантные пожелания.

Специалисты информационного портала провели провели ряд опросов с целью выяснить, о чём хотели бы попросить всех женщин на Земле, если бы дамы согласились удовлетворить их просьбы. Как выяснилось, представители сильного пола ненавидят намёки, и хотели бы попросить женщин говорить с ними прямо, ни на что не намекая, так как это зачастую вводит «самцов» в ступор. Кроме того, мужчины хотели бы больше времени проводить наедине с собой, о чём часто забывают девушки, делая из своих кавалеров своих провожатых. Опросы показали и то, что мужчины желают, чтобы их меньше критиковали, так как постоянные издевки и указания попросту изменяют положительное отношение к человеку.

Психологи не раз замечали, что мужчины зачастую предпочитают более податливых дам, которые не будут добиваться своей правоты в каждом споре. Многие мужчины хотели бы попросить, чтобы их не отвлекали от работы постоянными звонками, однако, самой популярной просьбой оказалось требование обычного доверия, так как в отношениях быстро приходит разлад, если девушка постоянно норовит узнать содержание каждого СМС-сообщения, приходящего на телефон её партнёра.


Александр Вест
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