В Алмате заметили голую прогуливающуюся девушку

Соответствующее видео распространяется по интернету со скоростью света. Даны ролик снял пассажир одной из машин.

В интернете набирает популярность новое видео, снятое пассажиром одной из машин. На записи показана, как а Алмате полностью голая девушка прогуливалась по городу. В подписи к записи автор написал уточнение, что девушку заметили на улице Толе би.

До этого информировалось, что на фестивале «Тамань-2018», который проходил на берегу Черного моря, рыжеволосая шахтинка со сцены показала голую грудь. Это девушка сделал для того, чтобы стать победительницей конкурса. Однако ей помимо показа прелестей пришлось еще и прыгать по сцене по просьбе ведущего.

Анна Котова