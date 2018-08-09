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| | В Алмате заметили голую прогуливающуюся девушку

В Алмате заметили голую прогуливающуюся девушку

Сегодня, 15:29

Соответствующее видео распространяется по интернету со скоростью света. Даны ролик снял пассажир одной из машин.

 

В интернете набирает популярность новое видео, снятое пассажиром одной из машин. На записи показана, как а Алмате полностью голая девушка прогуливалась по городу. В подписи к записи автор написал уточнение, что девушку заметили на улице Толе би.

До этого информировалось, что на фестивале «Тамань-2018», который проходил на берегу Черного моря, рыжеволосая шахтинка со сцены показала голую грудь. Это девушка сделал для того, чтобы стать победительницей конкурса. Однако ей помимо показа прелестей пришлось еще и прыгать по сцене по просьбе ведущего.


Анна Котова
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