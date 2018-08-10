Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Ростовской области

Ранее ведомство организовало постоянный мониторинг и теперь сообщило, что за первое полугодие 2018 более тритии проб питьевой воды в водопроводной сети не соответствовали гигиеническим нормам. Водоснабжающим организациям были выписаны штрафы на более 300 тысяч рублей.

Роспотребнадзор провел мониторинг качества питьевой воды в Ростовской области и рассказал о результатах проверки. За первое полугодие 2018 почти 34 процента проб в водопроводной сети оказались несоответствующими гигиеническим нормам по химическим показателям, а более двух – по микробиологическим. При этом вода из подземных источников не соответствовала нормам в 67 процентах случаев, а из поверхностных источников – в 44 процентах.

За первые шесть месяцев текущего года специалисты надзорного ведомства провели проверку 21 субъекта, осуществляющего водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах Ростовской области. По итогам проверки к ответственности были привлечены 17 юридических и должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 313 тысяч рублей, всего было составлено 13 исков.

Виктория Озерова