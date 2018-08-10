Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой
| | Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Ростовской области

Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Ростовской области

Сегодня, 05:20

Ранее ведомство организовало постоянный мониторинг и теперь сообщило, что за первое полугодие 2018 более тритии проб питьевой воды в водопроводной сети не соответствовали гигиеническим нормам. Водоснабжающим организациям были выписаны штрафы на более 300 тысяч рублей.

 

Роспотребнадзор провел мониторинг качества питьевой воды в Ростовской области и рассказал о результатах проверки. За первое полугодие 2018 почти 34 процента проб в водопроводной сети оказались несоответствующими гигиеническим нормам по химическим показателям, а более двух – по микробиологическим. При этом вода из подземных источников не соответствовала нормам в 67 процентах случаев, а из поверхностных источников – в 44 процентах.

За первые шесть месяцев текущего года специалисты надзорного ведомства провели проверку 21 субъекта, осуществляющего водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах Ростовской области. По итогам проверки к ответственности были привлечены 17 юридических и должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 313 тысяч рублей, всего было составлено 13 исков.


Виктория Озерова
Новости по теме
В 49 ресторанах «Бургер Кинг» Роспотребнадзор выявил нарушения
В 49 ресторанах «Бургер Кинг» Роспотребнадзор выявил нарушения

После тщательной проверки в ресторанах быстрого питания в Московской области, проведённой представителями Роспотребнадзора, многочисленные нарушения были…

В Иркутской области люди пьют воду с фекалиями
В Иркутской области люди пьют воду с фекалиями

В Сосновке Усольского района Иркутской области людям приходится пить воду, не вполне соответствующую санитарным нормам. Сотрудники Роспотребнадзора не единожды…

Экологи: Украина оставит Молдову без питьевой воды
Экологи: Украина оставит Молдову без питьевой воды

По словам экологов, средняя часть Приднестровья входит в зону опустынивания. В связи с этим, Молдова должна бережно хранить каждую каплю воды. Происходит этот…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости