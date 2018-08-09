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| | Поэты-спасатели: В МЧС по Ставрополью третий год подряд рифмуют заголовки пресс-релизов

Поэты-спасатели: В МЧС по Ставрополью третий год подряд рифмуют заголовки пресс-релизов

Сегодня, 15:10

Пользователи сети обратили внимание на это забавное явление и сразу начали распространять заголовки по просторам сети.

 

Внимание они обратили на официальный сайт пожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края. В сети работников данного отделения МЧС незамедлительно назвали «поэтами-спасателями», причиной этому стало то, что они уже третий год подряд рифмуют заголовки своих пресс-релизов.

Первая из новостей на сайте организации озаглавлена фразой: «Злой рок коснулся дорог». Следом в тексте идет речь о том, что фонарный столб на дороге стал причиной гибели молодого человека в дорожно-транспортном происшествии. Остальные публикации художественными оборотами выдумщики обделять не стали.

На официальном сайте ПАСС можно найти новости вроде: «Речное течение взяло буренок в заточение» (там рассказывает о том, как спасатели вытащили из реки двух коров), «Из речных глубин достают мужчин» (трагическая гибель 19-летнего юноши в реке), «Сдуло шлюпку, как скорлупку» (спасение рыбаков на лодке, которых унесло сильным ветром).

Нашлось место и для пресс-релизов с не менее изобретательными названиями, вроде «Оказался в ловушке, удирая от старушки», «Вечеринка удалась — вещь от пламени зажглась» и прочих.

По каким-то причинам официальный сайт ПАСС по неизвестным причинам работать перестал, однако это, вероятно, связано с техническими работами.


Николай Офицеров
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