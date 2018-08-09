Ради победы в конкурсе рыжая шахтинка оголила грудь

В поселке Веселовка на берегу Черного моря состоялся фестиваль «Тамань-2018», на котором присутствовали не только обычные туристы, но и байкеры.

В этом году байкеры праздновали 20-летнюю годовщину «Полуострова свободы». Благодаря этому мероприятию было установлено две сцены, на которых выступали как зарубежные, так и отечественные группы. Помимо этого, пришедших на мероприятие могли поучаствовать в различные конкурсах, а также посмотреть прекрасные шоу. Ради побед в конкурсе «Мисс Тамань» шахтинка Елена Гудина оголила грудь. Перед фестивалем все девушки отправляли свои фотографии организаторам. После этого пользователи выбирали 20 самых лучших, которые во время самого мероприятия со сцены должны были доказать, что достойны новить такой титул. Из выбранных девушек, кто танцевал, кто пел, однако побудила рыжая шахтинка. Девушка решила выделиться и оголила грудь, прикрыв их только длинными волосами. Также она прыгала по сцене по просьбе ведущего мероприятия.

После этого, зрители, которые оценивали таланты девушек, проголосовали за поющую девушку и за рыженькую. В конце ведущий решил разделить приз между претендентками – абонимент на посещение фестиваля в следующем году.

Анна Котова