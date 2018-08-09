Учёные рассказали, что грозит организму любителей стейков

Эксперты узнали, кто быстрее всего худеет на диетах.

Учёные решили предупредить любителей стейков об опасности их излюбленного блюда, рассказав, что может грозить их организму. По словам доктора биологических наук Натальи Балашовой, те люди, которые употребляют стейки несколько раз в неделю, рискуют ранним старением организма, а также повышенными шансами развития рака, так как при долгой жарке белки в мясе меняют свою структуру, приобретая негативные свойства. Полезным советом в таком случае станет приготовление мяса на температуре не выше 65 градусов с обилием маринада и специй. Кроме того, эксперты из Копенгагенского университета провели масштабное исследование с участием более двух тысяч пациентов с ожирением, доказав, что при поддержании различных диет мужчины гораздо быстрее избавляются от лишнего веса, чем представительницы прекрасного пола.

Специалисты в области здорового питания также заметили, что диеты с высоким содержанием жиров могут привести к развитию диабета второй степени. Данные негативные факторы относятся к кетогенной диете, которая в последнее время приобрела небывалую популярность.

Александр Вест