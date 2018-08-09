Поддержи пенсионера: В Пермском крае стартовал проект «Полка добра»

Сегодня, 9 августа открылась очередная «Полка добра» для нуждающихся людей в поселке Полазна Пермского края. Его организатором стал Пермский Молодежный центр.

Проект помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, на сегодняшний момент набирает популярность. Положить продукты, а также создать свою «Полку добра» может любой желающий.

Адрес, по которому люди могут обратиться за помощью: п. Полазна , ул. 50 лет Октября 8А (пекарня Булочка магазина Пятёрочка), информация об этом появилась в городском паблике ВК "Сообщество помощи пенсионерам Перми". Организаторы выражают огромную благодарность Оксане Кутафьевой - директору пекарни Булочка, за то что разрешила поставить полку в её пекарне. Она так же соласилась поучавствовать в проекте