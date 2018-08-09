Эксперты рассказали, как избежать выпадения детей из окон

Новые приспособления предохранят от несчастных и трагических случаев.

Участились случаи выпадения детей из окон многоквартирных домов. Так, в Кургане годовалая девочка 8 августа выпала из окна второго этажа, в Кузбассе двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, а в Якутии четырехлетний ребенок выпал их окна квартиры на пятом этаже. В одной только Москве с начала года из окон выпали более 30 детей. В каждом из случаев происходит похожая ситуация: родители отвлекались, ненадолго вышли из комнаты или квартиры, а дети играли возле окна. При чем, вне зависимости от возраста, дети всегда находили способ забраться на подоконник и часто сами открывали закрытые окна.

Эксперты рассказали, как избежать опасной ситуации для любознательных детей в квартире с помощью особых приспособлений защиты, устанавливаемых на окна. Среди таких приспособлений называют защитную пленку, после наклейки которой стекло может выдерживать сильные удары, но даже при расколе не разлетится на осколки. Еще один способ защиты – розетка-заглушка, которую устанавливают вместо обычной оконной ручки. Эквивалентом розетки-заглушки может быть ручка с замком ил так называемый «детский замок», при использовании которых открыть окно полностью можно будет только с использованием ключа. Кроме того, к откосу дома можно прикрепить решетку «КидСтоп», являющуюся физическим препятствием выпадению ребенка. Популярны и ограничители открывания окон, позволяющие открыть его для проветривания лишь на небольшую ширину.

Специалисты советуют родителям не надеяться на то, что от падения ребенка сможет защитить москитная сетка – вес даже годовалого ребенка ни одна сетка не выдерживает.