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| | Во время эпидемии простуд заболевших детей не пустят в школы и детсады

Во время эпидемии простуд заболевших детей не пустят в школы и детсады

Вчера, 23:30

В период активности вирусов во многих учебных заведениях собираются ввести процедуру «утренний фильтр».

 

Главный санитарный врач России Анна Попова вынесла постановление, что в школах и детсадах врачи будут с утра проверять детей. Если подозрение на простуду подтвердится, то в заведения их не пустят, а отправят домой. Эксперты говорят, что многие родители оправляют своих детей на учебу во время эпидемии простуды из-за того, что они боятся потерять значительную часть зарплаты. Это происходит и во время серьезных признаков болезни. Это становится причиной того, что простудой заболевают остальные дети в группе или классе.

Отмечается, что новые правила допуска детей к учебе, а также проверки их самочувствия распространяются на осенне-зимний период, то есть с сентября. Специалисты предполагают, что данное решение позволит минимизировать количество заболевших.


Анна Котова
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