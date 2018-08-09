Онкобольная жена Асада прокомментировала свою болезнь

Первая сирийская леди не собирается опускать руки.

В Twitter-аккаунте канцелярии президента Сирии Башара Асада появились слова его онкобольной супруги Асмы, которая решила прокомментировать свою болезнь. Недавно после тщательного обследования медицинские специалисты выявили у Асмы Асад рак молочной железы на ранней стадии развития недуга. По словам первой леди Сирии, которая не постеснялась сняться с улыбкой на лице и перебинтованной после капельницы рукой, сирийский народ научил её силе, стойкости и способности смотреть в лицо трудностям, а не убегать от них. Супруга Башара Асада подчеркнула, что стойкость, которую её народ демонстрировал в течение предыдущих лет, а также вся та решимость людей в Сирии подпитывает её решительность в ходе борьбы с болезнью.

Напомним, женой президента Сирии Асма Асад стала ещё в 2001 году. Вскоре после женитьбы Асма родила Асаду сына, получившего имя Хафез, двумя годами позже на свет появилась её дочь Зейн, а ещё через год она подарила своему супругу третьего ребёнка, которым стал их сын Карим.

Александр Вест