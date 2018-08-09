Нарушители антитабачного закона оштрафованы на 70 млн рублей

Роспотребнадзор проинформировал, что за время работы закона всего насчиталось нарушителей 70 тысяч человек, которые понесли соответствующие наказания.

В первой половине 2018 года Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона, которых насчиталось 5 тысяч человек. Общая сумма штрафа составила больше 70 млн рублей. Для ловли нарушителей сотрудники ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия. Отметим, что штрафы применялись только административные. В число наказанных вошли: обычные граждане – 1,5 тысячи, продавцы табачных изделий – 1,5 тысячи, 1,4 тысяч юридических лиц, а оставшиеся 663 человека пришлись на индивидуальных предпринимателей.

Роспотребнадзор проинформировал, что с 2013 года, когда стал действовать антитабачный закон, было зафиксировано 70 тысяч нарушителей, из которых больше 9,5 тысяч юридические лица.

Анна Котова