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| | Нарушители антитабачного закона оштрафованы на 70 млн рублей

Нарушители антитабачного закона оштрафованы на 70 млн рублей

Сегодня, 10:45

Роспотребнадзор проинформировал, что за время работы закона всего насчиталось нарушителей 70 тысяч человек, которые понесли соответствующие наказания.

 

В первой половине 2018 года Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона, которых насчиталось 5 тысяч человек. Общая сумма штрафа составила больше 70 млн рублей. Для ловли нарушителей сотрудники ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия. Отметим, что штрафы применялись только административные. В число наказанных вошли: обычные граждане – 1,5 тысячи, продавцы табачных изделий – 1,5 тысячи, 1,4 тысяч юридических лиц, а оставшиеся 663 человека пришлись на индивидуальных предпринимателей.

Роспотребнадзор проинформировал, что с 2013 года, когда стал действовать антитабачный закон, было зафиксировано 70 тысяч нарушителей, из которых больше 9,5 тысяч юридические лица.


Анна Котова
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