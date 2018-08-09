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| | Международный аэропорт Владивосток в июле увеличил пассажиропоток на 22%

Международный аэропорт Владивосток в июле увеличил пассажиропоток на 22%

Сегодня, 09:08

Международный аэропорт Владивосток сообщает о результатах производственной деятельности за июль 2018 года. Аэропорт обслужил около 288 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество обслуженных пассажиров на международных направлениях по итогам июля достигло рекордного показателя, за месяц было обслужено около 129 тыс. человек, что превышает показатель предыдущего года более чем в полтора раза. Стремительный рост пассажиропотока отмечается на южнокорейском направлении - увеличение почти в два раза, на рейсах в Юго-Восточную Азию -  увеличение  более чем в полтора раза, а также наблюдается рост пассажиропотока на японском направлении + 12 % и на китайском направлении +7%.

Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в Сеул, Тэгу и Пусан. Высокая динамика роста наблюдалась на рейсах в Утапао – пассажиропоток увеличился более чем в два с половиной раза, в Камрань - более чем в два раза, в Санью – почти в два раза.

На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 3% и составил более 159 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока на внутренних направлениях обеспечили рейсы из Владивостока в  Южно-Сахалинск, Новосибирск и Якутск. Наиболее высокая динамика роста наблюдалась на следующих направлениях: Магадан +83%, Якутск +33%, Санкт-Петербург +27%.    

В июле текущего года новая китайская авиакомпания China Express начала выполнять полеты на новом для аэропорта Владивосток китайском направлении – Цицикар. Авиакомпания Eastar Jet начала выполнять полеты в южнокорейский город Пусан, авиакомпания Tway начала выполнять полеты в южнокорейский город Муан, а также были возобновлены рейсы авиакомпании «Аврора» в китайский город Муданьцзян.

28 июля Международный аэропорт Владивосток установил рекорд по количеству пассажиров, обслуженных за сутки. Показатель вырос до 11 569 человек. Суточный рекорд пассажиропотока на международных воздушных линиях в этот день также обновил свой показатель до 6 тыс. пассажиров.

За прошедшие 7 месяцев 2018 года аэропорт Владивосток обслужил почти 1,4 млн человек - на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено почти 798 тыс. человек (+6%), а на международных линиях 600 тыс. пассажиров (+43%).


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