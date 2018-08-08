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| | В Ростове появится монумент Су-27

В Ростове появится монумент Су-27

Сегодня, 21:54

Монумент истребителю четвертого поколения Су-27 поставят в Октябрьском районе Ростова на улице Таганрогской. Самолет появится на разделительной полосе. Информацию об этом сообщают СМИ Донской столицы.

 

Управление благоустройства города ищет желающих выполнить работу. Поиск ведется через сайт государственных закупок. На реализацию проекта выделят 4,8 млн рублей. В рамках выполнения программы по благоустройству района подрядчики высадят деревья, привезут постамент и подготовят его к установке истребителя Су-27. Исполнителя заказа назовут 27 августа. Работы должны завершиться до 20 октября.

Подрядчики должны установить урны, посадить кусты. Возле памятника появятся прожекторы и фонари. В настоящее время проводится аукцион, на котором выберут лучшего исполнителя. Су-27 является многоцелевым истребителем и предназначен для завоевания превосходства в небе над силами противника.


Домбровский Сергей
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