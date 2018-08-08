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| | Эксперты выяснили, что рассказывают девушки подругам о своих парнях

Эксперты выяснили, что рассказывают девушки подругам о своих парнях

Сегодня, 21:18

Универсальное правило в отношениях парней и девушек гласит: женщина всегда рассказывает о своем мужчине больше, чем он о ней.

 

Эксперты выяснили, какими подробностями готова поделиться дама о своем молодом человеке. Девушки всегда рассказывают подругам о экс-любовницах парня. Не обходят они стороной и места, в которые бойфренд приглашает ее. Леди предпочитают романтику, поэтому лучше залезть с девушкой на крышу и любоваться городскими красотами, нежели пригласить в «Бургер-Кинг». Многие любят посещать рестораны или кафе. Дама обязательно поделится с подругами информацией о заботливости и конфузах любовника.

Не станут для приятельниц секретом и сексуальные фантазии молодых людей. Они обязательно обсудят половой орган мужчины и его возможности в постели. Грубость и смелость парня тоже упоминается в дамских разговорах. Во время диалогов с подругами девушка раскрывает подробности о причинах конфликтов и привлекательности своего избранника, если он симпатичный. В этом случае девушка показывает фото парня подругам.


Домбровский Сергей
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