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| | Россияне пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления

Россияне пожелали первой леди Сирии скорейшего выздоровления

Сегодня, 20:08

Ранее стало известно, что супруга президента САР Башара Асада серьезно заболела. У «Розы Дамаска» выявили тяжелую форму онкологии.

 

Недавно сообщили о госпитализации первой леди Сирии в одну из столичных клиник. Врачи заверяют, что рак молочной железы удалось выявить на ранней стадии, поэтому шансы на выздоровление очень высоки. Затем в Сеть выложили снимок, на котором изображен визит Асада к занемогшей супруге. На фото сирийский лидер нежно беседует с супругой в больничной палате.

Россияне с тревогой следят за новостями о здоровье «Розы Дамаска» и желают ей поскорее победить болезнь. О том, что Асма Аль-Асад серьезно больна, сообщил российский журналист Александр Коц. В своем Telegram-канале он написал, что муж поддерживает свою любимую во время сеанса химиотерапии. «Асма крутая, - пишет Коц, - находит в себе силы улыбаться для фотографа. Пусть найдет силы и выкарабкаться».

 

«Скорейшего выздоровления Асме, Асма выздоравливай, ты нужна Башару и детям, и народу Сирии», - пишут жене президента обпеспокоенные российские интернет-пользователи. «Семь лет войны не прошли бесследно, очень надеюсь, что с ней все хорошо будет», - пожелал некто под ником Калинка Малинка, а юзер Мин Таур решил поэтично подбодрить Асму: «Роза Дамаска, цвети», - написал он в комментарии.

На днях супруге Башара Асада исполняется 43 года. За президента САР она вышла замуж в 2000 году и успела родить ему троих детей: двух сыновей и дочь.


Дарья Светозарова
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